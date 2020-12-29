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Национальное собрание созовет еще одну внеочередную сессию

Национальное собрание созовет еще одну внеочередную сессию

29 декабря Национальное собрание Республики Армения созовет еще одну внеочередную сессию. Как передает Арменпресс, об этом говорится в проекте решения Совета НС Армении.

Ходатайство о созыве внеочередной сессии Парламента представила фракция “Мой шаг”.

В течение следующей внеочередной сессии во втором чтении будут обсуждены законопроекты О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения “О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения”, О внесении изменений в Закон Республики Армения “Об уменьшении и предупреждении вреда, причиняемого здоровью вследствие использования табачных изделий и их заменителей”, О внесении изменений и дополнений в Закон  Республики Армения “Об оплате за парковку автотранспортных средств” и ряд других проектов законов.


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