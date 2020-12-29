Ара Айвазян принял посла Казахстана, завершающего свою дипломатическую миссию в Армении

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян 29 декабря принял посла Казахстана в Армении Тимура Бибиталиева в связи с завершением его дипломатической миссии в Армении. Об этом Арменпресс сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Министр поблагодарил посла за его вклад в дело укрепления армяно-казахских отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.