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Ара Айвазян принял посла Казахстана, завершающего свою дипломатическую миссию в Армении

Ара Айвазян принял посла Казахстана, завершающего свою дипломатическую миссию в Армении

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян 29 декабря принял посла Казахстана в Армении Тимура Бибиталиева в связи с завершением его дипломатической миссии в Армении. Об этом Арменпресс сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Министр поблагодарил посла за его вклад в дело укрепления армяно-казахских отношений и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
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