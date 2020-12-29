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Сотрудники офиса ЗПЧ посетили лиц, вернувшихся из плена в Азербайджане

Сотрудники офиса ЗПЧ посетили лиц, вернувшихся из плена в Азербайджане

По поручению Защитника прав человека, сотрудники офиса ЗПЧ, в том числе и врач, посетили лиц, вернувшихся из плена в Азербайджане. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении. В госпитале они полностью будут обследованы.

28 декабря вице-премьер Тигран Авинян сообщил, что при посредничестве Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста 4 армянских пленных были возвращены в Армению.


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