Сотрудники офиса ЗПЧ посетили лиц, вернувшихся из плена в Азербайджане

По поручению Защитника прав человека, сотрудники офиса ЗПЧ, в том числе и врач, посетили лиц, вернувшихся из плена в Азербайджане. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении. В госпитале они полностью будут обследованы.

28 декабря вице-премьер Тигран Авинян сообщил, что при посредничестве Российской Федерации и Международного комитета Красного Креста 4 армянских пленных были возвращены в Армению.