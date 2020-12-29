На том месте, где Азербайджан сбил российский вертолет, будет стоять православная часовня

В Армении на месте сбитого Азербайджаном российского вертолета будет построена православная часовня. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Фонда “Мир”.

“6 января 2021 года состоится церемония заложения первого кирпича православной часовни пророка Илии. Она будет построена в память о российских летчиках” - говорится в сообщении.

Православная часовня будет построена в Ерасхе, на том холме где упал российский вертолет, сбитый Азербайджаном 9 ноября.

12 декабря там была установлена мемориальная доска в память о погибших летчиках.

9 ноября около 18:00 в воздушном пространстве Республики Армения был сбит российский вертолет Ми-24. Два члена экипажа погибли, один был ранен.