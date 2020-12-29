В России выявили 27 002 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 27 002, до 3 105 037. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Прирост оказался минимальным с 16 декабря, 28 декабря штаб сообщал о 27 787 выявленных случаях.

В относительном выражении прирост числа заболевших третий день находится на уровне 0,9%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось до 553 027, следует из данных штаба,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 874. Всего выздоровели 2 496 183 человека.

Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до уровня 80,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 562 против 487 днем ранее, до 55 827.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,8%, следует из данных штаба.