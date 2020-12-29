В Японии зафиксировали первый случай южноафриканского штамма коронавируса

Первый случай южноафриканского штамма коронавируса зафиксирован в Японии, сообщил телеканал NHK.

У 30-летней женщины, приехавшей из ЮАР 19 декабря, анализы показали положительную реакцию на коронавирус. Последующие исследования, проведенные в национальном НИИ инфекционных заболеваний, показали, что это мутировавший вирус, получивший распространение в ЮАР.

Кроме того, стало известно, что еще у шести человек выявлен британский штамм коронавируса,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, всего в Японии 15 человек заразились коронавирусом новых штаммов.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.