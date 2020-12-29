У западного побережья США произошло землетрясение магнитудой 5,7
13:18, 29 Декабрь, 2020
Геологическая служба США во вторник зафиксировала землетрясение магнитудой 5,7 у западного побережья страны.
Эпицентр подземных толчков находился в 239 км к западу от города Бандон (население около 3,1 тыс. человек), расположенного в штате Орегон. Очаг залегал на глубине 12 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Данных об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших пока не поступало.
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