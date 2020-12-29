Карен Арустамян избран членом Счетной палаты

Депутаты Национального собрания Армении закрытым и тайным голосованием избрали Карена Арустамяна членом Счетной палаты. Как передает «Арменпресс», об этом заявил председатель счетной комиссии НС Ваагн Овакимян.

“В голосовании приняли участие 104 депутата. Голоса распределились следующим образом – 103 “за”, 1 - “против”, - сообщил Овакимян.

Карен Арустамян родился в Ереване, в 1979 году. С 1995 - 2000 гг. учился в Ереванском государственном экономическом институте по специальности бухгалтерский учет и аудит, и с отличием окончил его. В 2003 году он поступил в аспирантуру того же вуза, окончив, получил ученую степень кандидата экономических наук. В государственном секторе начал работать в 2004 году. С 2005 г. работал в Счетной палате на разных должностях. Он советник гражданской службы первого ранга.