По предложению ВСС в 2020 году назначено 20 новых судей

ЕРЕВАН, 29 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В 2020 году Высший судебный совет (ВСС) провел 84 заседания, из которых 37 - судебные советы.

Об этом, как сообщает «Арменпресс», заявил председатель БДК Рубен Вардазарян на итоговой пресс-конференции.

«В течение этого года было принято 242 решения, из них 17 нормативных, 189 текущих и 18 процессуальных. Всего состоялось 34 голосования. В 2020 году совет представил президенту РА предложение о назначении 20 судей. «12 судей были назначены из списка кандидатов, 7 судей переведены из суда первой инстанции в другой суд, а 1 судья назначен председателем суда», - сказал Вардазарян.

По его словам, в 2020 году в дисциплинарные судьи поступило 19 ходатайств. 4 ходатайства было подано этической и дисциплинарной комиссией Генеральной ассамблеи судей, 1 ходатайство было рассмотрено ВСС по собственной инициативе, 14 ходатайств подано министром юстиции.

«Дисциплинарные санкции были применены к 10 судьям. Троим судьям объявлен выговор, троим - предупреждение, троим - строгий выговор, двое судей уволены. В этом году 4 ходатайства были отклонены, 2 ходатайства прекращены, 3 ходатайства находятся в производстве ВСС», - сказал Вардазарян.