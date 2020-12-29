Комитет государственных доходов упростил административные процедуры

ЕРЕВАН, 29 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сказано в сообщении Комитета государственных доходов, в рамках осуществленных законодательных изменений он продолжает предпринимать активные шаги по улучшению бизнес-среды в Армении. Как сообщает «Арменпресс», об этом распространил Комитет госдоходов.

«Решением правительства РА N1130-Ն от 2 июля 2020 года внедрена система учета времени выпуска товаров таможенными органами. В результате были установлены определенные механизмы учета отдельных действий хозяйствующих субъектов, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность (количество документов, представляемых таможенным органам). Изменение предполагает также регулирование отправки соответствующих опросных листов и обобщения и публикации информации декларантам электронной системы.

Система регистрации периода выпуска товаров таможенными органами позволит упростить администрирование таможенных операций, связанных с выпуском товаров, за счет ведения соответствующей статистики.

Второе возможное изменение законодательства направлено на увеличение транзитного потенциала Республики Армения. Постановлением Правительства Республики Армения № 1255-Н от 30 июля 2020 года операции в рамках таможенного транзита, начинающегося и заканчивающегося на территории Республики Армения, упрощены. В частности, положения, касающиеся упрощенных операций (не предоставление обеспечения выполнения обязательств по уплате таможенных пошлин, налогов, применения сопроводительных документов в качестве транзитной декларации), распространяются также на случаи перевозки от таможенного органа по месту прибытия до таможенного органа по месту отбытия и от внутреннего таможенного органа до таможенного органа убытия», - говорится в сообщении.