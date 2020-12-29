Российская вакцина "Спутник V" против коронавируса, которая подвергается критике со стороны оппонентов и СМИ, стала объектом торговой войны и геополитического спора, считает президент Аргентины Альберто Фернандес.

"Идет ожесточенный спор, в котором одни дискредитируют других ... Первое, что нужно учитывать, это то, что развернулась торговая война. Кроме того, так как мир жаждет получить вакцины, ведется геополитический спор о том, кто ее предоставит. И мне кажется, именно это мы наблюдаем в случае с вакциной Центра имени Гамалеи, института, которой производит российскую вакцину", - заявил Фернандес в интервью телеканалу TV Pública.

Ранее сообщалось, что вакцинация российским "Спутником V" в Аргентине стартует во вторник, препарат был доставлен во все провинции страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На прошлой неделе, накануне Рождества, в Аргентину прибыл самолет с 300 тысячами доз вакцин. Кроме того, страна ожидает поставки дополнительных доз российской вакцины в январе и феврале (5 и 14 миллионов соответственно), чтобы привить всех медиков, людей старше 60 лет, сотрудников служб безопасности. Вакцинация является добровольной.