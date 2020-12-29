В Национальном Собрании продолжается внеочередная сессия
11:00, 29 Декабрь, 2020
ЕРЕВАН, 29 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В Национальном Собрании Армении продолжается внеочередная сессия. Как сообщает «Арменпресс», в повестку дня заседания, созванного 28 декабря, внесено 15 вопросов.
Депутаты обсудят во втором чтении и проголосуют за законодательный пакет о внесении изменений в конституционный закон «О партиях», по поправкам в ряд других законопроектов.
В ходе заседания парламента будет обсужден вопрос о прекращении полномочий депутата Национального Собрания РА Наиры Зограбян в качестве председателя постоянной комиссии по связям с общественностью.
Выборы члена Счетной палаты будут проводиться тайным голосованием в Национальном Собрании.
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