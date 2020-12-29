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В Национальном Собрании продолжается внеочередная сессия

В Национальном Собрании продолжается внеочередная сессия

ЕРЕВАН, 29 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В Национальном Собрании Армении продолжается внеочередная сессия. Как сообщает «Арменпресс», в повестку дня заседания, созванного 28 декабря, внесено 15 вопросов.

Депутаты обсудят во втором чтении и проголосуют за законодательный пакет о внесении изменений в конституционный закон «О партиях», по поправкам в ряд других законопроектов.

В ходе заседания парламента будет обсужден вопрос о прекращении полномочий депутата Национального Собрания РА Наиры Зограбян в качестве председателя постоянной комиссии по связям с общественностью.

Выборы члена Счетной палаты будут проводиться тайным голосованием в Национальном Собрании.


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