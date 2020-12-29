Азербайджан пытается запугать мирных граждан приграничных населенных пунктов Армении: Омбудсмен

Надпись «Добро пожаловать в Азербайджан» посреди приграничных населенных пунктов РА - шаг с явным намерением запугать мирных жителей. Защитник прав человека

ЕРЕВАН, 29 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Омбудсмен Армении Арман Татоян выступил с заявлением, в котором подчеркивается, что надпись «Добро пожаловать в Азербайджан», размещенная азербайджанскими военнослужащими посреди приграничных районов Армении, является явным намерением запугать мирных жителей. «Арменпресс» представляет заявление Защитника прав человека Армении.

«Вчера, 28 декабря, установка посреди дороги из армянского города Горис в село Воротан азербайджанцами плаката с картой этой страны вызвала глубокую озабоченность в Горисе, Воротане и ряде других мирных населенных пунктов. То же самое и с установкой азербайджанских флагов на этом участке дороги, а также в районе села Воротан.

Жители этих населенных пунктов направили в Офис Защитника прав человека Армении сигналы тревоги относительно своей жизни, физической безопасности и неприкосновенности, собственности и других жизненно важных прав. В предупреждениях говорилось, что это грубое нарушение их прав.

Сотрудники Защитника прав человека Армении немедленно инициировали детальное расследование. Анализировались как наблюдения Сюникского регионального и центрального подразделений Управления Защитника, так и тревоги органов местного сообщества и жителей.

Выяснилось, что посреди приграничных населенных пунктов Армении азербайджанские военные разместили табличку с надписью «Добро пожаловать в Азербайджан». Карта, изображенная на этой табличке, составлена таким образом, что значительная часть Сюникской области Армении и ряд других населенных пунктов нашей страны представлены в составе Азербайджана. В любом случае очевидно, что это было сделано для создания такого восприятия. Знак был установлен на дороге, соединяющей один населенный пункт Армении с другим.

Результаты исследования однозначно подтверждают, что указанный шаг азербайджанских военных нарушает права жителей приграничных территорий Республики Армения, открыто запугивая их (в первую очередь детей, женщин).

Это шаг с явным намерением запугать и запугать мирных жителей, прежде всего с учетом пыток, бесчеловечного обращения и других военных преступлений, этнических чисток, которые азербайджанские вооруженные силы совершили против нашего народа, особенно во время и после войны в сентябре-ноябре 2020 года.

Такие шаги особенно предосудительны на фоне продолжающейся государственной политики пропаганды геноцида армян и арменоненавистничества в Азербайджане, а также открытого призыва к войне против Армении со стороны азербайджанцев, получивших общественное признание в этой стране и объявивших себя правозащитниками. Сотрудники офиса защитника прав человека Армении зафиксировали необходимые доказательства).