Азербайджан запрещает международной комиссии проводить мониторинг памятников

ЕРЕВАН, 29 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха, многие армянские культурные и культурные памятники, имеющие большое значение для армян, оказались под контролем врага. В целях их защиты Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении сотрудничает как с местными, так и с международными организациями, но пока не достигло ощутимых успехов. ЮНЕСКО пыталась направить на территории комиссию международных наблюдателей, но Азербайджан отказался.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» заместитель министра образования и науки РА Нарине Хачатурян сообщила, что они сотрудничают с МИД РА по охране памятников. «Мы создали группу из армянских специалистов, проживающих за рубежом и в Армении. Армяне участвуют в лоббировании на международных площадках, но основная структура, к которой мы обращаемся, - это ЮНЕСКО. В декабре планировалось, что ЮНЕСКО направит комиссию международных наблюдателей в районы, которые больше не находятся под контролем Арцаха. Комиссия должна была следить за несколькими армянскими памятниками. Делегаты были из России, США, Франции и Италии, но Азербайджан запретил им въезд на подконтрольные ему территории», - подчеркнула Хачатурян.

По ее словам, в Азербайджане даже не объясняют, почему они это сделали. По словам Хачатуряна, со стороны Азербайджана нет абсолютно никакой доброй воли.

«Члены комиссии - специалисты. Они приходят посмотреть памятник, потом идут, через некоторое время снова приходят и смотрят, поврежден ли тот или иной памятник. «Это не политический комитет, это профессиональные группы, они могут приехать в Арцах, чтобы увидеть, какие памятники, принадлежащие Азербайджану или другим религиям, нуждаются в наблюдении», - подчеркнула Нарине Хачатурян.

Анжела Амбарцумян