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Генсек ООН надеется, что 2021 год станет годом исцеления от последствий пандемии

Генсек ООН надеется, что 2021 год станет годом исцеления от последствий пандемии

Следующий год человечество должно посвятить преодолению пандемии коронавируса и исцелению от ее последствий. Об этом говорится в распространенном во вторник видеообращении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по случаю наступающего Нового года.

"Давайте все вместе примиримся между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 год годом исцеления, - отметил он. - Исцеления от последствий смертоносного вируса. Исцеления подорванной экономики и общества. Устранения разделений. И начала действий по исцелению нашей планеты",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Таким должно быть наше новогоднее обещание на 2021 год", - уверен Гутерриш.

От лица Организации Объединенных Наций он пожелал всем "счастливого и мирного Нового года".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 80,8 млн человек, более 1,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 078 035 случаев заражения, выздоровели 2 471 309 человек, умерли 55 265. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.


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