Пашинян представил единственный вариант, при котором можно было избежать войны

2020 ЕРЕВАН, 29 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян обратился к мысли, что при гибкой политике можно было бы избежать войны. Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр РА затронул эту тему в сообщении на своей странице в Facebook.

«Мысль о том, что при гибкой политике можно было бы избежать войны, постоянно циркулирует. Распространители этой мысли должны ответить хотя бы на один вопрос: почему в результате их «гибкой» политики не удалось избежать войны 2016 года, которой предшествовала беспрецедентная эскалация 2015 и 2014 годов?

«Гибкая» политика, проводимая Арменией на протяжении многих лет, привела к внесению в январе 2016 года предложений России, которые предусматривали возвращение 7 территорий (5 + 2) без какого-либо уточнения статуса Нагорного Карабаха. Почему Россия сделала такое предложение? По простой причине: в результате «гибкой» политики Армении, Мадридский процесс зашел в тупик, поскольку Арцах мог получить статус за пределами Азербайджана только с согласия Азербайджана. Для России и для всех было очевидно, что Азербайджан никогда не согласится на такой вариант (у него есть необходимая возможность не соглашаться), и поэтому необходимо было найти способы выйти из тупика.

И, кстати, если некоторые утверждают, что политика, проводимая Арменией после 2018 года, была недостаточно пророссийской и это послужило причиной войны, то почему в условиях «достаточно пророссийской» политики в 2016 году родились российские предложения и произошла апрельская война? Избежать войны можно было только одним способом - вернуть территории, забыв о статусе Арцаха. Сейчас, конечно, количество сторонников этой версии увеличилось. Но они не принимают во внимание, что и в этом случае азербайджанская вывеска появилась бы на участке Эйвазлы возле Гориса. Также одно время нас обвиняли в «продаже земель». Сейчас же они угрожают жизням наших пленников своими подозрительными заявлениями.

Самым большим упущением сторонников «гибкой» политики является то, что на протяжении многих лет они проводили политику избегания войны, а не подготовки к войне. Наше самое большое упущение в том, что за два с половиной года нам не удалось вернуть достаточно украденных денег и как следует подготовиться к войне», - написал Пашинян.