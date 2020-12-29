ЕРЕВАН, 29 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сказано в сообщении МЧС, на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью МЧС РА, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского района, закрыты.

Перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепом, труднопроходим для грузовиков и открыт для легковых автомобилей.

Дороги Котайкско-Сюникского марзов местами покрыты льдом.

О Ларсе:

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии Центра управления кризисными ситуациями МЧС России по Северной Осетии, трасса Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.

По информации Министерства иностранных дел Армении, решение о запрете на въезд иностранцев в Грузию остается в силе. Запрет не распространяется на грузоперевозки.

Водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.