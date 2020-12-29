На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги
ЕРЕВАН, 29 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сказано в сообщении МЧС, на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги.
Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью МЧС РА, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского района, закрыты.
Перевал Варденяц закрыт для грузовиков с прицепом, труднопроходим для грузовиков и открыт для легковых автомобилей.
Дороги Котайкско-Сюникского марзов местами покрыты льдом.
О Ларсе:
По информации Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии Центра управления кризисными ситуациями МЧС России по Северной Осетии, трасса Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.
По информации Министерства иностранных дел Армении, решение о запрете на въезд иностранцев в Грузию остается в силе. Запрет не распространяется на грузоперевозки.
Водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.
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