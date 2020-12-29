Семь чудес Армении: новые мультфильмы расскажут детям о памятниках

ЕРЕВАН, 29 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. В 2020 году благодаря усилиям Министерства образования, науки, культуры и спорта РА в Армении были отреставрированы несколько важных памятников истории и культуры. Несмотря на то, что средства, выделяемые Правительством Армении в культурную сферу, значительно уменьшились, в следующем году министерство планирует провести реставрацию и укрепление памятников.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» заместитель министра образования и науки РА Нарине Хачатурян сообщила, что в этом году продолжаются начатые в прошлом году реставрационные работы церкви Святого Спасителя монастыря Санаин в Лорийской области. Проведены работы по укреплению церкви Сурб Рипсиме общины Хором Ширакской области, проведена реставрация и частичная реконструкция церкви Сурб Аствацацин общины Бнунис Сюникской области. Восстановлена также скульптура народного художника Армянской ССР Саргиса Багдасаряна «Сако из Лори», которая была установлена в парке Туманяна, но была повреждена. «После реставрации ее перевезли в Дсех», - сказала Хачатурян.

По ее словам, выполнены проектные работы по укреплению монастырского комплекса Мармашен общины Вахрамаберд Ширакской области Республики Армения, где велись раскопки по укреплению ограды средневекового комплекса жилищ раннего бронзового века Шативанка, Вайоцдзорского района, Агаракской общины Арагацотнского района. «Мы планируем отреставрировать ряд памятников в 2021 году, но пока не ясно, сколько денег будет потрачено на проекты, поскольку предусмотренная сумма не превышает даже 70 миллионов драмов. «Если у государства появятся дополнительные деньги, мы подадим заявку на восстановление памятников», - сказала она. Также необходимо отремонтировать Музей народного творчества Ованеса Шарамбеяна в Дилижане, так как это памятник-здание, и там были обрушения.

Хачатурян напомнила, что Министерство образования и науки совместно с Министерством высокотехнологичной промышленности и «Айпост» выпустили марки на тему «Памятники истории и культуры Армении». На марках изображены памятники истории и культуры, подлежащие восстановлению: Агаракадзорский мост в Вайоц Дзоре, храм Ереруйк в Ширакской области и монастырь Мармарашен.

«Часть выручки от марок будет направлена на сохранение упомянутых памятников. Это очень интересная инициатива. На мой взгляд, даже небольшое участие людей важно для сохранения памятников. Ухудшение памятников связано не только со временем - стихийными бедствиями. Иногда мы плохо с ними обращаемся. Мы часто сетуем на плохое отношение к армянским памятникам в зарубежных странах, особенно в соседних странах, но нам есть чему поучиться. Они думают, что нужно начинать с детей. Для этого по грантовым программам мы сделали познавательные мультфильмы о памятниках. «Дети, посмотрев мультфильмы, поймут, что нужно сохранять, беречь наше историческое и культурное наследие, а не портить его», - сказала Нарине Хачатурян.

Она сообщила, что презентации мультфильмов запланированы на январь 2021 года. В мультфильме «Семь чудес Армении» с условным названием представлены наши памятники с их историей и легендами. Благодаря этой информации дети могут полюбить памятники и, находясь там, я уверена, они не подумают о том, чтобы их портить», - заключила заместитель министра образования и науки РА Нарине Хачатурян.

Анжела Амбарцумян