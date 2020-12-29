ЕРЕВАН, 29 ДЕКАБРЯ, РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ / АРМЕНПРЕСС. «2020 год останется в истории как один из худших как для Армении, так и для всего мира. Год начался с эпидемии коронавируса, в результате которой у нас сложилась тяжелая ситуация в здравоохранении и экономике, и закончился нашей неудачей во второй арцахской войне.

Планы Азербайджана, а по сути Турции, не ограничиваются оккупацией территорий Арцаха. Об этом свидетельствует размещенный вчера в микроблоге Twitter главы Института прав человека и демократии Азербайджана Ахмеда Шахидова пост, в котором он пишет о неизбежности новой войны с Арменией. «На этот раз война будет происходить на территории Армении... Азербайджан обязан создать 20-30-километровую зону безопасности, которая может быть расположена только на территории Армении». Мы считаем, что этого достаточно, чтобы понять направление следующего этапа программы турецко-азербайджанского альянса. Если мы не сделаем из всего этого выводы и не будем иметь четкого плана действий, мы окончательно поставим под угрозу существование армянской государственности. Вышеупомянутый пост - лишь еще одна из угроз, неоднократно озвучиваемых турецко-азербайджанским альянсом в адрес нынешней территории Республики Армения. Враг не отступил от плана захвата новых земель у Армении и вымогательства неприемлемых уступок, угрожающих нашей безопасности.

Год через несколько дней подходит к концу, но не проблемы и вызовы. В следующем году наши шаги должны быть направлены на создание системы безопасности, которая сдержит турецко-азербайджанский аппетит».

Статью полностью можно прочитать в сегодняшнем номере газеты.