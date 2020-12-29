ЕРЕВАН, 29 ДЕКАБРЯ, РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ / АРМЕНПРЕСС. «2020 год будет отмечен в истории республик Армении и Арцаха как год великих потрясений. В этом году двум армянским государствам пришлось столкнуться с двумя общечеловеческими катастрофами: коронавирусом и экспансионистскими действиями Турции. В обоих случаях был нанесен серьезный удар по нашей социально-экономической системе, нашему военному потенциалу. Эти проблемы будут решены, экономические потери, социальный статус, военный потенциал будут восстановлены, но безвозвратными останутся человеческие потери. Эти два бедствия вместе унесли более 6000 жизней наших людей. Проблемы пока еще не в прошлом, у нас по-прежнему есть важнейшие проблемы пленников, пропавших без вести, с другой стороны, эпидемия продолжает уносить новые жизни граждан каждый день. Для решения столь масштабных проблем в 2021 году нужна будет работа, которая предполагает перегруженность и напряженность усилий всего армянства. Важно, чтобы наступающий год стал годом выпрямления спин наших государств, создания прочных предпосылок для побед во всех сферах и значительных достижений».

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