ЕРЕВАН, 29 ДЕКАБРЯ, РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ / АРМЕНПРЕСС. Завершающая год литургия была отслужена 27 декабря в монастыре Святая Гаяне Первопрестольного. Погост был переполнен: верующие пришли не только для участия в литургии, но и для того, чтобы поддержать и защитить Его Святейшество и Армянскую Апостольскую Святую Церковь. Несколько дней назад в социальных сетях разносились призывы к насилию в адрес Его Святейшества и угрозы, что привело к поддержке национальной церкви и патриарха.

Католикос Всех Армян Гарегин Второй на днях принял членов исполнительного органа армянской пиар-ассоциации во главе с председателем Ассоциации Астхик Аветисян. Во время встречи речь шла о важности эффективного общения общества, государственных структур и церкви в кризисных ситуациях. Часто дезинформация, ложные слухи, а также процессы обесценивания национальных ценностей представляют серьезную угрозу для укрепления государственности и общественного согласия. В разное время в самых трудных и сложных для армянского народа ситуациях церковь выступала в качестве столпа национальной системы ценностей. В общественных кругах в какой-то мере есть неправильное восприятие, что может быть обусловлено коммуникационными проблемами»:

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