ЕРЕВАН, 29 ДЕКАБРЯ, РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ / АРМЕНПРЕСС. "Ребенку нужно объяснить. Однозначно нужно, чтобы он не вырос просто потребителем. А почему бы и нет, это нужно объяснять ради будущего. Он должен помнить, что однажды в его жизни не ставили елку в доме и помнить причины, по которым ее не ставили. Это поможет ему сделать правильный выбор в будущем. Это поможет ему почувствовать уважение солдата. Мой Арег, который мечтал стать солдатом, однажды сказал: «Мама, я не стану солдатом». Я обняла его: «Не бойся, никогда не бойся, слышишь?» Ответ был более чем удивительным: «Я не боюсь, но хочу стать тем, кто подписывает. Как только наш солдат освободит село от турок, я подпишу и передам его солдату».

Ребенку надо объяснить. Он с этого возраста должен понимать, что такое Родина и почему ее нужно защищать. И да, он должен на всю жизнь помнить год, когда и почему у него не было елки. Чтобы человеком вырос. Чтобы армянином вырос. Чтобы он не терпел антинациональных настроений вокруг себя. Чтобы сделал правильный выбор. В таком случае он будет жить спокойно, будет жить творчески и будет жить в своей стране.

Елка, которую не поставят сегодня, поможет ему завтра иметь много елок. И да, я решила, что на этот раз они не получат подарка от наших богов, Хакнапета (так называют Айка Наапета) и деда Нжде, потому что наши боги, Хакнапет и Нжде, сегодня все еще находятся на границе и не успеют приехать. Но они получат небольшие подарки от армянского солдата, который скажет, мои малыши, я борюсь за то, чтобы вы жили в мире. Мои дети получат ответ на свои письма. Арег хотел «игрушечного солдатика», а Астхик - «мира на родине».

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