В Японии проснулся вулкан Отакэ

Правительство Японии создало кризисный штаб в связи с начавшимся в понедельник на острове Суваносэ на юго-западе страны извержением вулкана Отакэ. В его недрах происходят взрывы, из кратера вместе с клубами пепла выбрасываются раскаленные камни на расстояние до 1,3 км. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

Сведений о пострадавших или о разрушениях на острове не поступало. Местным жителям запрещено подниматься на вулкан.

Суваносэ - небольшой остров, на котором проживают 49 человек. Он расположен в 230 км к юго-западу от крупного города Кагосима на юго-западном японском острове Кюсю. В предыдущий раз извержение вулкана произошло там в 2009 году.