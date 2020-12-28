Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины от коронавируса

Венгрия получила 6 тысяч доз российской вакцины от коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто.

В начале декабря Сийярто сообщал, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V". Тогда министр отметил, что венгерские медики получили детальную информацию о российской вакцине, а также удостоверились, что "Спутник V" производится с учетом "новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ".

Минздравом РФ уже зарегистрированы две российские вакцины - первая в мире вакцина для профилактики COVID-19, созданная НИЦЭМ имени Гамалеи, - "Спутник V" и разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора, вакцина "ЭпиВакКорона". Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.