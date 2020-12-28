Экспонаты из нескольких музеев Арцаха хранятся в надежном месте

После начала Азербайджаном войны против Арцаха экспонаты Бердзорского, Степанакертского геологических музеев, музея ковров Шуши, археологические музеи Тигранакерта были вывезены из Арцаха, и сейчас находятся в безопасном месте. Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Армении Нарине Хачатурян в беседе с корреспондентом Арменпресс.

«Не могу сказать, где находятся экспонаты, но они в надежном месте. Мы были готовы вывезти в безопасное место экспонаты других музеев Шуши, но владельцы и директора не захотели этого делать, потому что не представляли, что Шуши окажется под контролем Азербайджана. Они перевезли экспонаты в безопасное место, спрятали их в подвалах, но мы не знаем, где они сейчас и в каком состоянии находятся», - сказала замминистра.

Она подчеркнула, что предлагала министру образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Лусине Гараханян обратиться к российской стороне с просьбой эти спасти экспонаты, провести переговоры, но эти переговоры еще не начались.

«Основная причина отказа от начала переговорного процесса заключается в том, что до тех пор, пока не будет решен вопрос о пленниках и пропавших без вести, они не смогут решать другие вопросы. Я думаю, что одно не мешает другому. Процессы должны были проходить параллельно», - сказала Хачатурян, сообщив, что им удалось вывезти из Арцаха около 200 небольших подвижных памятников - хачкаров, надгробий и других образцов, которые находятся в безопасном месте.

В культурном центре Арцаха Шуши действуют четыре государственных и два частных музея. Это Государственный музей изобразительных искусств, Государственный музей геологии им. профессора Григория Габриелянца, Исторический музей Шуши, Шушинская галерея, частные музеи ковров Шуши и им. Жамаряна.

Были эвакуированы только экспонаты Музея ковров.