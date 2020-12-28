Генеральный прокурор Армении принял посла Республики Беларусь

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян 28 декабря принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Беларусь в Республике Армения Александра Конюка.

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении, приветствуя гостя, Артур Давтян в первую очередь поздравил Александра Конюка с его миссией в нашей стране и пожелал ему плодотворной деятельности по продвижению интересов двух дружественных стран.

Артур Давтян выразил уверенность, что опыт работы г-на Конюка на посту бывшего Генерального прокурора Республики Беларусь, двустороннее и многостороннее сотрудничество между прокурорами двух стран, теплые межличностные отношения создают серьезные предпосылки для придания нового качества сотрудничеству между двумя структурами и нацелен на то, чтобы сделать его более близким и целенаправленным.

Поблагодарив за теплый прием, новоназначенный посол Республики Беларусь в свою очередь выразил готовность к расширению отношений между двумя странами в правовой сфере на основе видимых институциональных потребностей, направленных на более целенаправленное использование ресурсов правоохранительных органов двух стран инициатив в борьбе с транснациональной преступностью.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере взаимной правовой помощи, обмена опытом между прокурорами двух стран, вытекающие из него совместные программы, возможные направления, механизмы сотрудничества, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.