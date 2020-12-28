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Президент Армении подписал проект о внесении изменений в закон о ГНКО

Президент Армении подписал проект о внесении изменений в закон о ГНКО

Президент Армении Армен Саркисян 28 декабря подписал закон «О внесении изменений и дополнений в закон “О государственных некоммерческих организациях”». Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


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