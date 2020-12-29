Представитель общины удинов считает, что албанский священник не должен проводить обряды в Дадиванке

Председатель общественной организации "Возрождение народа исторической Албании" Сусанна Абрамян в беседе с «Арменпресс» коснулась исторических общностей армянского и удинского народов, тесных духовно-культурных связей и прокомментировала назначение Азербайджаном священнослужителя удина в Дадиванке.

- Испокон веков удины жилы бок о бок с армянским народом, складывались очень тесные культурные и духовные отношения между ними. Также известно, что удины являются последователями Армянской апостольской церкви. Г-жа Абраамян, как глава удинской общины Армении, расскажите, пожалуйста, об удинах проживающих в Армении и их истории.

- Удины один из древнейших, коренных народов Кавказа, верующих христиан, прямых наследников истории материальной и духовной культуры Кавказской Албании, некогда существовавшей на территории современного западного Азербайджана, северного Дагестана. История удинского народа уходит своими корнями в глубокую древность. Первые сведения об утиях, предков удин встречаются у древнегреческого историка Геродота в его знаменитой ,,Истории’’(5 в. до н. э.), в ,,Географии” древнегреческого писателя Страбона (1 в. до н. э.) при описании Каспийского моря и Кавказской Албании, ,,Естественной истории” римского автора Плиния (1 в.до н.э.), Клавдия Птолемея (2в.), Гая Плиния Секунда (1в.) и многих других античных авторов. Удины были одним из народов–создателей Кавказской Албании, которое как единое государство сложилось ко 2-му веку до н.э под властью одного царя на основе объединения 26-и племен: лезгин, рутулов, цахуров, крызов, хиналугов, табасаранцев и других, и ныне проживающих на своей исторической родине. О древнейшей истории Кавказской Албании свидетельствуют артефакты, найденные на территории Азербайджана и представленные в его музеях. Столица Кавказской Албании - Кабала находились на землях исторического проживания удин. О Кабале упоминали античные историки Плиний Секунд и Птолемей. Город просуществовал более 1800 лет, из них 600 лет Кабала была столицей Кавказской Албании. За свою долгую жизнь город не раз подвергался опустошительным нашествиям, но, несмотря на это, донес до наших дней свидетельства высокого уровня цивилизации. В 15 км. от Кабалы расположен поселок Нидж, где по сей день живут потомки албан-удины. По дороге в Кабалу сохранились остатки древнего керамического водопровода. К западу Кабалы сохранилось святилище ,,Комрат”, которое является местом паломничества. История удин неразрывно связана с историей армянского народа. В 450-ом году удины-албанцы приняли участие в национально-освободительном восстании под руководством Вардана Мамиконяна. Среди выдающихся деятелей удинского народа, принявших участие в национально-освободительной войне - С.Кукунян, генерал лейтенант, герой Сардарабадской битвы Мовсес Силикян, известный историк и литерутаровед Никогосов. Удины, проживавшие в недавнем прошлом в Варташенском, Куткашенском районах, городе Баку и других населенных пунктах Азербайджана, как в связи с событиями в 1918-1920-ых годах, так и с известными событиями в Азербайджане в 1988-1992-ых годах, разделив судьбу армян Азербайджана, переехали в Армению, получив статус беженцев. Многие удины переехали в Россию: Москву, Краснодар, Ростов, Ставрополь и др. города России, повсюду создав свои общины. В Азербайджане, в поселке Нидж Куткашенского района (ныне Габалинский район), куда вернулись удины по решению президента Азербайджана, действует удино-албанская христианская община. Реставрирована церковь св. Елисея-Джотари, этнографический музей. В поселке действует пять средних школ с изучением удинского языка. По сей день празднуют свой любимый святой праздник ,,Маевку” удины в Грузии, в селе Зенобиани (ранее Октомбери), где проживают удины, бежавшие из Варташена и Ниджа еще в начале 20-ого века действует школа, где изучают удинский язык. Удины Армении, которая стала для них вторым родным домом, обосновались здесь, в частности селах Тавушской области: Дебедеване, Птгаване, Баграташене, Ахтанаке и т.д., проживая в любви и согласии с армянами, создав свою общину, которая позволит блюсти свои традиции, изучать историю, родной язык, организовывать встречи и культурные мероприятия, концерты, встречи со своими соотечественниками как из Армении, так и из России, Грузии и других стран, решать внутренние проблемы на местах. В связи с торжественным открытием общины 23-го декабря 2018-ого года, в Баграташене состоялось, спонсированное Министерством культуры первое мероприятие, с концертной программой, приглашением известных историков-албанистов, представителей других нацменьшинств Армении, вдохновившее членов общины, подвигшее их к изучению родного языка , вызывающего большой интерес в мире. По данным современной лингвистики, албанский был предком современного удинского языка. В 1996-ом году в монастыре святой Екатерины на Синае был обнаружен палипсест, содержащий около 249 страниц с албанским текстомлитургического содержания, составленный на основе 59 буквенного алфавита. В Матенадаране г. Еревана, в армянской рукописи представлены образцы албанского письма. Удинский язык входит в кавказскую семью языков, в нахско- дагестанскую подгруппу. Согласно авторам «Истории древнего мира», первоначально языком богослужения в Албании был древнеармянский. Согласно армянским первоисточникам, в том числе и Мовсесу Каганкатваци, Месроп Маштоц создал также албанский алфавит с помощью переводчика албанца Бениамина, владеющего как албанским, так и армянским языками. Судя по косвенным данным материалов Первого Двинского Собора (506 год), албанский язык в VI веке являлся официальным языком Албанской церкви. С завоеванием Кавказской Албании арабами был положен конец единству государства, прерван нормальный ход ее развития, начался процесс деэтнизации местных племен, в том числе и удин, территория проживания и численность которых постепенно стала сокращаться. По причине проведения политики идеологического разобщения стран Закавказья с Византией в 705-ом году, по решению арабского халифа Албанская церковь перешла в подчинение Армянской и стала ее автономной частью, В связи с этим официальным языком стал армянский. По мнению Камиллы Тревер, древнеармянский становится языком богослужения в Албании после VII века.

- Как Вы оцениваете попытки властей Азербайджана назначить удина в качестве проповедника в древнем армянском монастыре Дадиванк и в целом попытки искажения принадлежности армянских церквей и монастырей в Нагорном Карабахе и «албанизации» армянского религиозного наследия.

- Кавказская Албания на момент её христианизации занимала территорию современного Азербайджана севернее реки Куры до Дербентских ворот Шаки-Кабала, это была именно та территория, где получила распространение христианская культура утиев. Распространение христианства в этом регионе местная традиция связывает с проповедью апостола Елисея, который, как считается, был рукоположен первым иерусалимским патриархом апостолом Иаковом. Апостолу Елисею приписывается постройка церкви в Гисе. Это именно та территория, где до начала 20-ого века были и частично остались десятки церквей, монастырей и других святынь, посвященые его проповедческой деятельности и носящие его имя. В Вардашене ( ныне Огуз), находится большой монастырь им. Святого Елисея Кала-Гергец. На большом кладбище в Вардашене примостилась маленькая церковь Кицке-Гергец, которая, согласно легенде, посвящена памяти брата святого Елисея . Всего в трех км от Вардашена, недалеко от армянской деревни Чалет, поблизости от армянского монастыря виднеется полуразрушенная церковь, которая, согласно легенде, была построена руками святого Елисея. Очень знаменита и почитаема церковь св. Елисея в Нидже, которая, согласно традиции, была построена на месте останков одного из учеников св. Елисея, где п о сей день живут удины и чтят память своего самого любимого и уважаемого апостола. Значимость св.Елисея была настолько велика, что даже являлась определяющей в деле свидетельства сохранности своего этноса.(Письмо удин Петру первому). Легенда о св. Елисее, возникшая в 7-ом веке, и противопоставившая его армянскому апостолу Тадеосу, давала возможность впоследтвии потомкам албан-удинам указать на свои отличительные особенности в деле вероисповедания. По мнению французского филолога и кавказоведа Жан-Пьера Маэ, существует ряд моментов, не позволяющих рассматривать эту традицию, как просто легенду. Как отмечает исследователь, албанский лекционарий, обнаруженный на Синае, содержит начало „Послания Иакова“, который едва ли зафиксирован в других христианских лекционариях. Начало рукописи, где Иаков называет себя „Иаков, раб Божий и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, которые находятся в рассеивании“ может представлять особый интерес для христиан Албании, которые были обращены в христианство посланником Иакова, первым епископом Иерусалимской церкви, чтобы составить одно из двенадцати племён Нового Израиля. Ученику армянского апостола Тадеосу приписывается учредительство Дади монастыря. Таким образом, согласно Грануш Харатян, отвергая Св. Тадеоса, и противопоставляя ему св. Елисея, албанская церковь отвергает какую-либо связь с монастырем Дади. Помимо этого, удины, являясь во все века последователями ААЦ, живя, на своей исторической родине, являясь гражданами Азербайджана, не могут признать себя последователями ААЦ, т.к. на сегодняшний день они считаются последователями Албанской церкви Азербайджана. В итоге ААЦ имеет юридическое право на запрещение проведения религиозных обрядов в монастыре Дади со стороны албанских священников.