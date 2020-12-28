Египет ужесточает требования к справкам иностранных туристов

Власти Египта ужесточают требования к документам, которые должны предоставить иностранные туристы, сообщает АТОР.

Страна столкнулась с ростом числа поддельных справок о результатах ПЦР-тестирования, предъявляемых зарубежными гостями. По данным Федерации гостиничных палат Египта, в основном этим "грешат" отдыхающие из Восточной Европы.

Для борьбы с "липовыми" документами власти ввели дополнительные требования к справкам о результатах анализа, которые туристы показывают при въезде,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По информации туроператоров, теперь сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста должен быть выдан на английском языке, а сам забор биоматериала проведен не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Также документ должен содержать "мокрую" (оригинальную синюю) печать и подпись врача, QR- или штрих-код.

Кроме этого, все данные путешественника в справке должны быть указаны полностью и без ошибок. Бумаги, заполненные от руки, не принимаются.

В случае отсутствия оригинала документа допускается наличие справки о прохождении ПЦР-теста в электронном виде, отправленного по электронной почте лабораторией, где проводилось тестирование.

Возможность сдать анализ в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха, заплатив 30 долларов, сохраняется. Но туроператоры настоятельно рекомендуют туристам лететь только с готовым результатом ПЦР-теста — оригиналом справки из лаборатории и распечатанными копиями этого документа.

"При прилете в Каир путешественники обязаны иметь готовый тест на руках", — напомнили участники рынка.

Из-за пандемии число туристов в Египте значительно сократилось. В декабре страна принимала гостей только из пяти стран: Украины, Белоруссии, Польши, Сербии и Швейцарии. На прошлой неделе в Хургаду было запущено два рейса из Германии. По оценке Федерации гостиничных палат, на новогодний период загрузка отелей Шарм-эш-Шейха не превысит 30 процентов. Однако впервые за последние три года этот южносинайский курорт превзойдет по уровню заполняемости Хургаду и Марса-Алам, где число туристов не превысит четверти от привычного в прошлые годы.