Гаяне Маркосян будет освобождена от должности заместителя губернатора Лорийской области
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Гаяне Маркосян будет освобождена от должности заместителя губернатора Лорийской области. Как сообщает Арменпресс, Маркосян покинет свой пост с 3 февраля 2021 года.
Гаяне Маркосян была назначена заместителем губернатора Лори 24 мая 2019 года.
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