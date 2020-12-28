Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Гаяне Маркосян будет освобождена от должности заместителя губернатора Лорийской области. Как сообщает Арменпресс, Маркосян покинет свой пост с 3 февраля 2021 года.

Гаяне Маркосян была назначена заместителем губернатора Лори 24 мая 2019 года.