В Грозном силовики ликвидировали боевика
Двое сотрудников правоохранительных органов погибли в результате стрельбы в Грозном, боевик ликвидирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"По предварительной информации, в результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов. Один боевик ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 16:45 В Грозном силовики ликвидировали боевика
- 16:27 Мне важно, хоть немного поставить страну на правильный путь: Армен Саркисян
- 16:25 ВОЗ рекомендовала переболевшим COVID-19 продолжать соблюдать противовирусные меры
- 16:22 Поисково-спасательные отряды МЧС Арцаха не допустили к выезду в Гадрут
- 16:19 Президент Кипра сделал прививку от коронавируса
- 16:00 АНАСУ и Ставропольский Северо-Кавказский федеральный университет подписали Соглашение
- 15:54 Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана и посол Армении обсудили вопросы региона
- 15:37 Двое школьников в Северной Осетии утонули, катаясь на санках по озеру
- 15:23 300 арцахских детей в Армении получили свои подарки в рамках инициативы "Тайный Дед Мороз"
- 15:06 Ашот Бахшиян назначен министром экономики и сельского хозяйства Арцаха
- 15:00 Минздрав Испании ожидает завершение эпидемии COVID-19 в конце лета
- 14:47 Ушел из жизни поэт Сурен Мурадян
- 14:40 Индекс DAX вырос до самого высокого уровня в своей истории на фоне начала вакцинации в ЕС
- 14:11 Турция с 30 декабря будет требовать тесты на COVID-19 от авиапассажиров
- 14:01 2021 год может стать краеугольным для армянского футбола: Армен Меликбекян
- 13:49 Ковид-география Грузии – в Тбилиси выявили меньше 500 случаев COVID-19
- 13:20 Подозреваемый в организации взрыва фургона в Нэшвилле погиб
- 13:07 Арцах строго соблюдает режим прекращения огня: Армия обороны реагирует на новости о боях в Гадруте
- 13:04 Юные борцы завоевали 4 медали на международном турнире
- 12:54 Министры иностранных дел Армении и Ирана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
- 12:42 El Pais: число посетивших Испанию туристов упадет до самого низкого показателя за полвека
- 12:40 На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
- 12:37 В результате предпринятых действий была предотвращена война в Сюнике: Премьер- министр Армении
- 12:37 В Сербии группа россиян с младенцем попала в снежный плен
- 12:20 Иско намерен покинуть “Реал” из-за разногласий с Рамосом
11:35, 22.12.2020
Просмотрели 3427 раз Военнослужащие, возвращающиеся из отпуска в Арцах, доехали до мест постоянной дислокации: МО Армении
16:02, 21.12.2020
Просмотрели 2145 раз Инцидент между священником и премьер-министром стал предмет широкого обсуждения
16:16, 24.12.2020
Просмотрели 2120 раз Матвиенко: Определение статуса Нагорного Карабаха требует проведения дополнительных переговоров
08:58, 25.12.2020
Просмотрели 1716 раз Рыцарь и крестный отец армянского возмездия
18:28, 25.12.2020
Просмотрели 1123 раз Интеллигенция Армении и Грузии создают Совет дружбы