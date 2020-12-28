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В Грозном силовики ликвидировали боевика

В Грозном силовики ликвидировали боевика

Двое сотрудников правоохранительных органов погибли в результате стрельбы в Грозном, боевик ликвидирован. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"По предварительной информации, в результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов. Один боевик ликвидирован", - сказал собеседник агентства.


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