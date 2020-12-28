Мне важно, хоть немного поставить страну на правильный путь: Армен Саркисян

ЕРЕВАН, 28 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Во время рабочего визита в Гюмри в минувшие выходные президент Армен Саркисян встретился с представителями общественности, чтобы обсудить ситуацию в стране. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента РА.

Президент, особо подчеркнув, что считает интересы страны приоритетными, сказал: «Для меня важно, хоть немного вывести страну на правильный путь». Президент Саркисян отметил, что встречался с премьер-министром и его оппонентами, он и дальше будет встречаться, постарается всех за один стол собрать.

«С первого же дня, как президент, я предложил очень простое решение - просто, правительство уходит в отставку, потому что очень трудно продолжать, когда вы проиграли, - сказал президент Саркисян. - Более того, даже если бы власть вообще не была виновата, все равно, эту страницу нужно закрыть и запустить заново, чтобы дать надежду, потому что люди живут надеждой. В начале 90-х не было ни газа, ни дров, люди были голодны, но надеялись, что мы выиграем войну, у нас будет государство и так далее.

У нас есть огромный потенциал для продвижения страны вперед. И если мы не проснемся сегодня, не решимся использовать нашу «нефть», наше богатство, которое есть вы, мы, через 5-10 лет мы потерпим большее поражение. Мы одна из очень немногих стран, которые являются маленькими государствами, но как глобальная нация мы должны иметь возможность использовать это преимущество.

Самым сложным для меня за эти два с половиной года было то, что я работал каждый день, но я отдал стране три процента своего потенциала, я не являюсь исполнительным президентом. Мой единственный инструмент - мое слово, и слово - дать людям надежду. Моя мечта - создать условия для прихода к власти следующего поколения с его менталитетом, отношением, культурой, преданностью, честностью, эти люди поведут страну на 10-20 лет вперед».

Участники встречи обратились к Президенту республики с различными вопросами.

"Есть ли у нас предстоящие программы и шаги? Сейчас встает вопрос спасения государства...” Отвечая на этот вопрос одного из участников, Президент Саркисян особо отметил: «Я высказал свое мнение. Есть один легальный способ. Зачем нужно менять правительство? В первую очередь это нужно премьер-министру. После этого каждый день будут проблемы, депортированные, еда, топливо, коронавирус и еще тысяча других проблем. Где завтра будут работать эти вернувшиеся с травмами дети, в каком хозяйстве? Естественно, все эти вопросы будут адресованы правительству.

Если мы хотим, чтобы выборы были нормальными, мы должны изменить Избирательный кодекс, мы должны изменить Конституцию. Единственный способ - иметь профессиональное правительство и позволить всем остальным политикам подготовиться к выборам через год-полтора. У этих людей должно быть время, чтобы консолидироваться, должны приходить новые лидеры, особенно молодежь.

Ясно одно: мы не должны лгать, мы не можем сказать, мы проводили выборы, но мы не проводим, у нас есть правительство, которому мы доверяем, но на самом деле мы не доверяем, у нас есть Конституция, которой мы счастливы, но на самом деле мы не счастливы, у нас есть Избирательный кодекс... Мы должны изменить Избирательный кодекс, чтобы он был сбалансированным. Вы должны знать избранного депутата лично. Он должен быть обязан встретиться со своими избирателями, чтобы рассказать о том, что он сделал.

У нас должно быть время, чтобы внести изменения. В то же время сегодня мы должны очень быстро вернуть победный дух».

«Что я должен делать как учитель в сегодняшней реальности?» Отвечая на вопрос одного из присутствующих на встрече воспитателей, Президент сказал, что одно из важнейших дел учителя - это обучение детей. «Через 10, 20 лет эти дети могут даже не знать, что произошло сегодня, многие из наших молодых людей не помнят 1988 год или войну 1990-х годов. Но очень важно, чтобы те дети, которые сегодня являются вашими учениками, были здоровы телом, душой и получали нужные знания, - сказал президент. - Вы делаете одно из самых важных дел для продвижения страны вперед. Все наши изменения должны начинаться в школе. Слово учитель для меня так же важно, как для учителя или ученика в Гюмри. Мастер или ученик - это не только плотник, он также имеет учеников и строит школу. Вы мастер своего дела или ученик?

Есть два очень важных вопроса: здоровье людей и образование, все остальное является их следствием. Вы в авангарде, вы должны сделать все, чтобы дети получили хорошее образование, каким бы трудным оно ни было, какими бы хорошими учебниками вы ни пользовались.

Образование - это самое главное. Я повторяю, ты должен делать то, что делаешь. Вы должны продолжать обучать детей, потому что другого пути нет. Вы не представляете себе глубину нашей ямы, но все равно эти дети не должны страдать, их нужно воспитывать».