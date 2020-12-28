АНАСУ и Ставропольский Северо-Кавказский федеральный университет подписали Соглашение

ЕРЕВАН, 28 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Содействие развитию армянского языка и литературы в Ставрополе в рамках студентов и развитие русского языка и литературы в Ереване, а также углубление взаимного сотрудничества в научно-образовательной, гуманитарно-культурной сферах: Армянский национальный архитектурно-строительный университет (АНАСУ) подписали Соглашение о создании консорциума «Большой Кавказ». Об этом «Арменпресс» сообщила пресс-секретарь АНАСУ Жасмин Вилян.

Консорциум «Большой Кавказ» открывает новое поле возможностей в области науки и образования для двусторонних студентов. В результате этого сотрудничества предполагается взаимное обучение армянскому и русскому языкам, совместные летние и зимние школы, конференции, семинары, мастер-классы, обмен опытом, организация курсов повышения квалификации преподавателей, эффективное использование инструментов дистанционного обучения. Соглашение направлено на содействие разработке и внедрению эффективных и многообещающих инструментов сотрудничества в академической и научной областях.