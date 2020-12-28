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Двое школьников в Северной Осетии утонули, катаясь на санках по озеру

Двое школьников в Северной Осетии утонули, катаясь на санках по озеру

Следователи проводят проверку по факту гибели двух школьников, чьи тела обнаружили на дне озера в Моздокском районе Северной Осетии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Пресс-служба СУ СКР по республике сообщила в понедельник, что днем 27 декабря в Моздокском районе двое школьников 13 и 14 лет ушли кататься на санках и не вернулись. В ходе поисков их тела без признаков насильственной смерти нашли ночью на дне озера, расположенного на окраине села.

По предварительным данным, школьники катались на санках, провалились под лед и утонули.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту организована процессуальная проверка.


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