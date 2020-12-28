Ушел из жизни поэт Сурен Мурадян

ЕРЕВАН, 28 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Поэт, детский писатель, драматург, сатирик, член Союза писателей Армении Сурен Мурадян ушел из жизни в возрасте 90 лет. Как сообщает «Арменпресс», сообщение об этом распространил Союз писателей Армении.

«Его вклад в армянскую литературу неоценим. Поколения получили образование благодаря его работе.

Сурен Мурадян родился 26 ноября 1930 года в селе Акнер Лорийской области.

Работал в ряде литературных периодических изданий, в Национальном радио Армении. Он опубликовал около 130 детских лирических и сатирических книг, большинство из которых переведено на ряд мировых языков, включая русский, французский, украинский, литовский, арабский, персидский, грузинский и др. На его стихи композиторы разных поколений создали более 250 детских песен, эстрадных песен, детских опер, сказок и пьес, которые показывались по радио и телевидению, ставились не только в армянских театрах.

Перевел произведения русских детских писателей.

Литература Сурена Мурадяна получила высокую оценку, он был награжден высокими государственными наградами, медалью Мовсеса Хоренаци, рядом литературных наград.

Память о Сурене Мурадяне, выдающемся многожанровом писателе, любимом детском писателе, уважаемом интеллектуале, навсегда останется в сердцах тех, кто его знает, его друзей по переписке, всех его родственников», - говорится в заявлении.