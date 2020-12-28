Индекс DAX вырос до самого высокого уровня в своей истории на фоне начала вакцинации в ЕС

Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, вырос в понедельник в первые часы торгов на 1,2%, до самого высокого уровня в своей истории - 13 753,37 пункта. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.

Предыдущий рекорд был установлен 20 февраля 2020 года. Тогда DAX достиг 13 795,24 пункта.

По мнению аналитиков, рост связан с достижением торгового соглашения с Великобританией и началом вакцинации против коронавируса в Евросоюзе.

24 декабря Брюссель и Лондон достигли компромисса по тексту соглашения о партнерстве после Brexit. По словам главного переговорщика от ЕС по Brexit Мишеля Барнье, документ предусматривает свободную торговлю без квот и тарифов, неограниченный взаимный доступ к территории, морскому и воздушному пространству и сбалансированный доступ к морским ресурсам. Он также отметил, что стороны обеспечат своим гражданам равный доступ к социальным системам друг друга. Брюссель и Лондон отказались от координации действий в сфере внешней политики, санкционных режимов и обороны.

В воскресенье в Германии, как и во многих других государствах ЕС, официально началась вакцинация против коронавируса, хотя первую прививку в ФРГ сделали еще 26 декабря. Как сообщил министр здравоохранения страны Йенс Шпан, Германия до конца текущего года получит более 1,3 млн доз вакцины, разработанной американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech.