Юные борцы завоевали 4 медали на международном турнире

ЕРЕВАН, 28 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На международном турнире юные борцы, представляющие Армению, завоевали 4 медали.

Как сообщает «Арменпресс», на международном турнире, который прошел в Москве 24-27 декабря, Саргис Бегоян (45 кг) и Эдик Арутюнян (51 кг) завоевали серебряные медали, Завен Аветисян (48 кг) и Андраник Аветисян (55 кг) завоевали бронзовые медали.

На турнир команда вышла под руководством Аршака Айрапетяна в составе 19 борцов. Ранее молодежная команда провела сборы в Москве.