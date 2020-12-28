В результате предпринятых действий была предотвращена война в Сюнике: Премьер- министр Армении

ЕРЕВАН, 28 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. По словам премьер-министра РА Никола Пашиняна, в результате произошедших в эти дни мероприятий война в Сюнике была предотвращена. Как сообщает «Арменпресс», в интервью Общественному телевидению премьер-министр РА отметил, что война предотвращена не только на сегодня, но и в целом.

«Сегодня, в результате произведенных действий, была предотвращена война в Сюнике. Причем, это было предотвращено не только сегодня, но и в целом, потому что сейчас мы размещены так, что в случае поползновений на Сюник вмешаются не только ВС Армении, не только Армения, но и Россия. И это было сделано для этого. Всего лишь. Это не означает однако, например, что не может быть споров по поводу одного, двух или 12. Сегодня, например, идет такой спор о 20 земельных участках. По поводу дорог ведутся споры. Но мы сделали кое-что еще, мы сказали, давайте сделаем так, давайте гарантируем, что эта дорога будет работать, тогда мы поймем, как мы разрешим этот спор. «Есть разные варианты этой дискуссии, но то, что территория Республики Армения была, остается неприкасаемой, по этому поводу не может быть двух мнений, для этого были предприняты эти действия», - сказал премьер-министр РА. Он подчеркнул, что ни один азербайджанец не пересекал границу Армении. По словам премьер-министра, могли возникнуть определенные сложности и неудобства транспорта и связи, но это решаемые вопросы. И они решаются и будут решаться, в будущем будут найдены и другие решения. По его словам, сегодня важно обеспечить безопасность и стабильность среды безопасности.

Ссылаясь на замечание о том, что в заявлении от 9 ноября был пункт или продолжение пункта о том, что через Сюник должен быть предоставлен коридор в Азербайджан, премьер-министр Никол Пашинян отметил, что в заявлении не отмечались ни Сюник, ни Мегри, ни коридор. Есть утверждение о разблокировке дорог.

«Вчера, например, Верхний Ларс был полностью закрыт для всех типов грузовиков, и это знакомая история. Теперь, например, если выяснится, что мы можем иметь железнодорожное сообщение с Россией, если окажется, что у нас будет железнодорожное сообщение с Ираном, если окажется, что сообщение с Ираном, Россией будет через Нахичевань - будет ли это хорошей новостью или плохой для нас?", - добавил Никол Пашинян.