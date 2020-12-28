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В Сербии группа россиян с младенцем попала в снежный плен

В Сербии группа россиян с младенцем попала в снежный плен

Группа россиян с детьми, ехавшая на микроавтобусе, попала в снежный занос на трассе в горах на западе Сербии. Как передает Арменпресс, об этом сообщило министерство внутренних дел страны.

Инцидент произошел в туристическом районе горного массива Златибор в 200 километрах к западу от Белграда.

"Восемь пожарных-спасателей с четырьмя пожарными автомобилями успешно эвакуировали младенца, десятилетнего ребенка и шестерых взрослых", - сообщили в министерстве.

Ведомство также призвало водителей в связи с обильными осадками использовать зимнюю экипировку и быть внимательнее.


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