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Иско намерен покинуть “Реал” из-за разногласий с Рамосом

Иско намерен покинуть “Реал” из-за разногласий с Рамосом

Полузащитник мадридского “Реала” Иско из-за разногласий с Серхио Рамосом намерен покинуть “королевский клуб”. Как передает «Арменпресс»", об этом сообщают испанские СМИ. Иско попросил руководителей “Реала” в следующем окне продать его трансфер, так как  Рамос обвинил Иско за неполную самоотдачу на поле. Главному тренеру “королевского клуба” Зинедину Зидану также не нравится отношение Иско к игре.

Иско перешел в “Реал” в 2013 году. В текущем сезоне полузащитник в составе “”Реала” принял участие в 11-и матчах, забив один гол. “Реал” в турнирной таблице Ла Лиги занимает второе место.


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