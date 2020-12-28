Никол Пашинян считает, что необходимо раскрыть всю правду о последней Арцахской войне

Никол Пашинян считает важным, чтобы стала известна вся правда о последней арцахской войне. Как сообщает «Арменпресс», Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению отметил, что каждый раз возникают эпизоды, связанные с войной, которые требуют детального прояснения.

“Кстати, сейчас я не могу вынести приговор. Может, что-то так не сказано, может, на самом деле все было иначе. Но все это требует уточнения. Например, два дня назад я встречался с демобилизованными гражданами, вернувшимися с передовой, и они рассказывали эпизоды, которые нужно прояснить. Например, рассказывают такой эпизод, как отряд или объединение пытался пополнить израсходованное оружие и боеприпасы. И они называют имя конкретного человека, который отказался дать им оружие, им пришлось взломать двери склада боеприпасов, чтобы вооружиться. И они увидели, что склад наполнен всем необходимым оружием и боеприпасами. Если это подтвердится, то это одна из причин поражения. Нам нужно понять, почему это произошло. В одном я могу быть уверен, что склад был полон необходимыми боеприпасами, конкретный человек запер перед ними двери склада, отказался предоставить оружие. Этот эпизод требует прояснения”, - сказал он.

Никол Пашинян подчеркнул, что есть десятки свидетельств о том, как люди, в том числе и высокопоставленные лица, убирали уличные фонари в населенных пунктах, которые еще находились под контролем Армении, говоря, что их нужно собрать и вывезти. И называются конкретные имена.

“Не знаю, может, они лгут, клевещут, но все это нужно выяснить. И, кстати, есть и те, которые связаны с оппозицией. Ведь надо же все это понять. В конце концов, предвыборная кампания - это возможность для всех выступить против народа, озвучить свои обвинения, представить доказательства, и народ выступит со своей ролью распорядителя властью”, - сказал премьер-министр, добавив, что на все вопросы необходимы ответы, это необходимо для всех нас.