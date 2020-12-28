В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. На его борту было 19 человек

Судно затонуло у Новой Земли в Архангельской области. Как передает Арменпресс, об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"В 07:30 поступила информация о затоплении судна "Онега" № МК 0331 (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. Экипаж 19 человек. Спасены два человека, проводятся поиски судном "Войково", - сказали в МЧС.

По данным ведомства, причиной затопления судна стало обледенение. "Затонувшее судно вело рыболовный промысел, причина затопления - обледенение", - сказали в МЧС.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на поиски экипажа направили пять судов. "В настоящее время на поиск экипажа направлены пять судов. Одно из них подняло двух живых моряков, они были в гидрокостюмах, связи с остальными нет", - сказал собеседник агентства, добавив, что метеорологи предупреждали об угрозе обледенения.

. Моряки, пропавшие при затоплении рыболовецкого судна в Баренцевом море, по предварительным данным, погибли. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, выживших, кроме двух спасенных моряков, нет. Обледеневшее судно мгновенно затонуло во время шторма, практически никому не оставив шансов на спасение в ледяной воде", - сказал собеседник агентства.