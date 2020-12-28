Время в Ереване: 11:07:36,   28 Декабрь

В Арцахе российские саперы разминировали 300 га территории, 120 км дороги и 505 строений

В Арцахе российские саперы разминировали 300 га территории, 120 км дороги и 505 строений

Специалисты Международного противоминного центра Министерства обороны России продолжают работы по разминированию территорий Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ходе операций инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 300 га территории, более 120 км дороги, 505 строений.

 Обнаружено и обезврежено более 12 000 взрывоопасных предметов.

В ходе разминирования и очистки территории Нагорного Карабаха от взрывоопасных предметов российские миротворцы применяют современные робототехнические комплексы, позволяющие сохранять высокие темпы разминирования в условиях горной местности.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации