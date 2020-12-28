В Арцахе российские саперы разминировали 300 га территории, 120 км дороги и 505 строений

Специалисты Международного противоминного центра Министерства обороны России продолжают работы по разминированию территорий Арцаха.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ходе операций инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 300 га территории, более 120 км дороги, 505 строений.

Обнаружено и обезврежено более 12 000 взрывоопасных предметов.

В ходе разминирования и очистки территории Нагорного Карабаха от взрывоопасных предметов российские миротворцы применяют современные робототехнические комплексы, позволяющие сохранять высокие темпы разминирования в условиях горной местности.