Предлагаю механизм, посредством которого будут услышаны все голоса: премьер-министр

Судьбу правительства должен решать народ, и один из способов высказывания воли народа - это парламентские выборы. Как сообщает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал в интервью Петросу Казаряну.

“Я предлагаю механизм, при котором голос каждого будет услышан, соотношение этих голосов должно быть взвешенным и измеримым. И, по сути, это механизм построения общественной солидарности. В конце концов, о чем диспут? Он заключается в том, кто должен решать судьбу правительства. Моя точка зрения, изложенная в Конституции Республики Армения, состоит в том, что судьбу правительства должен решать народ”, - сказал Никол Пашинян.

На вопрос, будут ли выборов изменения в Избирательном кодексе, в Конституции относительно стабильного большинства, процентов, Пашинян ответил, что это должно стать предметом обсуждения. По его словам, сегодня есть парламентское большинство, с которым они могут решить эти вопросы, обсудить, прийти к соглашению в рамках фракции “Мой шаг”.

“Но мы хотим обсудить эти темы, мы хотим услышать мнения. Давайте все обсудим по существу. Я никогда не уклонялся от ответов на вопросы журналистов или чьих-либо. Говорят, что я предатель, кричат, обвиняют меня в измене, я отвечаю, что готов принять это обвинение. Пусть народ решит предатель я или нет. Я не избегаю обвинений. Относительно Избирательного кодекса у меня есть свои представления, каким он должен быть, но пусть и другие выскажут их идеи. В первую очередь, конечно, парламентские силы. Пусть и другие силы скажут, что они думают об этом”, - добавил Никол Пашинян.