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Мощное землетрясение произошло у берегов Чили

Мощное землетрясение произошло у берегов Чили

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировал у чилийского побережья Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр залегал на глубине 10 км и примерно в 163 км от портового города Чили Вальдивии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Власти страны исключили опасность возникновения я цунами.

Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало.


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