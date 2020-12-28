Мощное землетрясение произошло у берегов Чили

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировал у чилийского побережья Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр залегал на глубине 10 км и примерно в 163 км от портового города Чили Вальдивии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Власти страны исключили опасность возникновения я цунами.

Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало.