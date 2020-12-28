Мощное землетрясение произошло у берегов Чили
Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировал у чилийского побережья Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр залегал на глубине 10 км и примерно в 163 км от портового города Чили Вальдивии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
Власти страны исключили опасность возникновения я цунами.
Сообщений о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступало.
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