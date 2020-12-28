В полевом госпитале Министерства обороны РФ оказана медицинская помощь более 900 жителям Арцаха

Медицинский отряд специального назначения российского миротворческого контингента продолжает оказывать помощь местному населению как в Степанакерте, так и в других населенных пунктах Арцаха. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Российские миротворцы из состава медицинского отряда специального назначения для обеспечения выезда военных врачей в отдаленные населенные пункты Нагорного Карабаха создали многофункциональные медицинские бригады. За один день военные врачи оказали медицинскую помощь 21 жителю села Кагарци Мартунинского района НКР.

В общей сложности более 900 жителей Нагорного Карабаха получили квалифицированную медицинскую помощь в полевом госпитале Министерства обороны РФ, в том числе более 120 детей. Все обратившиеся граждане в мобильном госпитале получают консультацию и после осмотра квалифицированных терапевтов, хирургов и других специализированных специалистов все необходимые назначения.

Местные жители, как правило, обращаются по поводу различных хронических заболеваний и заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также для оказания стоматологической помощи.

В составе подразделений медицинского отряда специального назначения работает более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.