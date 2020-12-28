В Национальном собрании Армении началась внеочередная сессия. Как передает «Арменпресс», в повестку сессии включено 15 вопросов.

Депутаты во втором и первом чтении обсудят и проголосуют по ряду законопроектов и законодательных пакетов: О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения “О возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Республики Армения”, О внесении дополнения и изменения в Гражданский кодекс Республики Армения, О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения “О комиссии по предупреждению коррупции”, а также проекты и пакеты ряда других законов.

Национальное собрание обсудит также вопросы избрания члена Аудиторской палаты и прекращения полномочий депутата Национального собрания Армении Наиры Зограбян в качестве председателя постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам.