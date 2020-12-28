"Британский" штамм коронавируса проник в Южную Корею

Первые случаи заражения "британским" штаммом коронавируса подтверждены в Южной Корее. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на медицинские власти страны.

По данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний, трое инфицированных штаммом, впервые выявленным в Великобритании, прибыли в Южную Корею из Лондона.

Новая мутация коронавируса, которая, по оценкам медиков, может быть заразнее "обычного" коронавируса на 70%, была выявлена на юго-востоке Англии в сентябре. Некоторые страны во избежание распространения нового штамма вируса приостановили пассажирское сообщение с Великобританией. Несмотря на принимаемые меры, "британский" штамм уже выявлен во Франции, Испании, Португалии, Дании, Бельгии, Нидерландах Австралии, Японии, Южной Африке.