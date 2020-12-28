Группа граждан проводит акцию протеста у здания Парламента Армении

У входа в Парламент группа граждан проводит акцию протеста. Как передает «Арменпресс», часть граждан собралась на проезжей части улицы Демирчяна. Другая часть граждан находится у входа в Парламент на улице Баграмяна. Они говорят, что собрались, чтобы высказать депутатам от власти, что они думают о них: “Как депутаты парламентского большинства, вы своим бездействием уничтожили НС как противовес исполнительной власти, как институт первичного мандата”.

Один из собравшихся сказал, что они требуют, чтобы Парламент начал процесс вотума недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Параллельно с акцией в Парламенте проводится заседание Совета НС, на котором предлагается дать согласие на созыв в 11:00 28 декабря 2020 г. внеочередной сессии НС. В повестке дня внеочередной сессии также и законопроект, представленный “Моим шагом”, которым предлагается исключить Наиру Зограбян с поста председателя комиссии по правам человека.