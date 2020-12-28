МЧС подводит итоги прошедшей недели: зарегистрировано 369 случаев, из которых 143 - чрезвычайные

В Национальном центре кризисного управления спасательной службы МЧС Армении с 21 по 27 декабря зарегистрировано 369 случаев, из которых 143 - чрезвычайные, в том числе 55 пожаров, 2 обвала, 4 случая возникновения проблем из-за гололедицы, 13 попыток самоубийства, 71 дорожно-транспортное происшествие, а также 127 бытовых вызовов. Благодаря оперативным спасательным операциям спасен один гражданин. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Республики Армения, за прошедшую неделю зарегистрировано случаев 12 смерти, произошедших вследствие чрезвычайных происшествий.

Зарегистрировано 9 случаев отравления.

В связи с погодными условиями и другими факторами зафиксировано 32 случая блокирования транспортных средств. Спасатели оказали помощь 44 гражданам и доставили в безопасное место 38 транспортных средств, заблокированных на автодорогах.

МЧС Армении призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.